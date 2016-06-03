Ситуація в банківській системі України стабілізується – Порошенко

Президент України Петро Порошенко підтримує дії голови Національного банку Валерії Гонтаревої і заявляє, що ситуація в банківській системі України стабілізується.

Про це Порошенко сказав в ході прес-конференції в Києві.

"На сьогоднішній день ми маємо всі підстави для того, щоб стверджувати: ситуація в банківській системі стабілізується. Так само, як і макрофінансова стабілізація", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що голова Нацбанку є професіоналом, який забезпечує стабільність банківської системи.

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"Якщо ми маємо збільшення золотовалютних резервів, ефективне таргетування інфляції, плаваючий курс та його стабілізацію, визнання кращими рейтинговими агентствами ефективності Національного банку, ефективні переговори з МВФ, - то я впевнений, що свою роль у забезпеченні стабільності Національний банк видає", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банків, які передані в управління Фонду гарантування вкладів.

З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 11 банків з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного "Родовід Банку".