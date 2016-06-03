Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2500,2072 (3 червня – 2505,1207)

100 EUR – 2788,7311 (3 червня – 2802,7290)

10 RUR – 3,7399 (3 червня – 3,7530)

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,98/25,04 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1970/28,2530 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3720/0,3730 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,0020 гривні/долар, станом на цю годину укладено 465 угод на суму 285,85 мільйона доларів.