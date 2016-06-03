Нацбанк вніс зміни до правил діяльності банків
НБУ визначив порядок включення до регулятивного капіталу банку фінансової допомоги акціонерів.
Національний банк України вніс зміни до своєї Інструкції про порядок регулювання діяльності банків, визначивши порядок включення в регулятивний капітал банку фінансової допомоги акціонерів.
Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №338, яке набирає чинності завтра, 4 червня.
Згідно з документом, фінансова допомога акціонерів включається до основного капіталу банку на підставі дозволу НБУ за умови, що кошти отримані в грошовій формі і є безповоротними, не є кредитними.
При цьому структура власності банку має відповідати вимогам регулятора в частині її прозорості.
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Крім того, НБУ уточнив розрахунок окремих економічних нормативів в частині зниження обсягу кредитного ризику суму прийнятного забезпечення.
Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства, або до рівня не менш як 500 мільйонів гривень.
Зокрема, банки повинні довести статутний і регулятивний капітал до мінімального розміру 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року, 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.
З 30 травня Нацбанк постановою №336 закріпив за собою право відносити банки до категорії проблемних за невідповідність розміру статутного капіталу вимогам законодавства.