Нацбанк вніс зміни до правил діяльності банків

Національний банк України вніс зміни до своєї Інструкції про порядок регулювання діяльності банків, визначивши порядок включення в регулятивний капітал банку фінансової допомоги акціонерів.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №338, яке набирає чинності завтра, 4 червня.

Згідно з документом, фінансова допомога акціонерів включається до основного капіталу банку на підставі дозволу НБУ за умови, що кошти отримані в грошовій формі і є безповоротними, не є кредитними.

При цьому структура власності банку має відповідати вимогам регулятора в частині її прозорості.

Читайте такожНБУ хоче спростити процедуру пприєднання банків

Крім того, НБУ уточнив розрахунок окремих економічних нормативів в частині зниження обсягу кредитного ризику суму прийнятного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства, або до рівня не менш як 500 мільйонів гривень.

Зокрема, банки повинні довести статутний і регулятивний капітал до мінімального розміру 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року, 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

З 30 травня Нацбанк постановою №336 закріпив за собою право відносити банки до категорії проблемних за невідповідність розміру статутного капіталу вимогам законодавства.