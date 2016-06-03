Світовий банк має намір й далі підтримувати Україну – віце-президент

Про це повідомила прес-служба Світового банку, посилаючись на заяву регіонального віце-президента в країнах Європи та Центральної Азії Сиріла Мюллера в ході його першого офіційного візиту в Україну.

"Світовий банк – довгостроковий партнер України в галузі розвитку, і ми серйозно налаштовані на продовження підтримки України та її народу, щоб допомогти їм реалізувати економічний потенціал країни, – сказав Мюллер в ході візиту. – Ми сподіваємося на тісну співпрацю з урядом та іншими ключовими партнерами в таких важливих сферах, як фінанси, податково-бюджетна політика, енергетика, соціальний захист та інші сектори, на благо народу України", – підсумував він.

В ході візиту Мюллер провів зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, першим віце-прем'єр-міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим, міністром фінансів Олександром Данилюком, головою Національного банку України Валерією Гонтарєвої для обговорення проблем розвитку України, рекордної за обсягами програми інвестицій і допомоги Світового банку, а також важливості прискорення реалізації поточних інвестиційних проектів, що фінансуються Світовим банком.

Також представник Світового банку провів зустрічі з представниками ділових, інвестиційних та дипломатичних кіл, міжнародних фінансових установ, громадянського суспільства.

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Довідка УНІАН. Група Світового банку протягом останніх 2 років надала Україні 4,7 мільярда доларів США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора, разом з позиками в загальному розмірі 4,435 мільярда доларів США від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), а також позиками Міжнародної фінансової корпорації - члена Групи Світового банку, головною метою якої є фінансування приватного сектора, - в розмірі 250 мільйонів доларів США.

Поточний інвестиційний портфель Світового банку в Україні становить 3,1 мільярда доларів США, з яких приблизно 2,1 мільярда доларів США ще не використано, за 10 проектів. Більшість цих інвестицій націлені на підвищення якості базових державних послуг, які приносять безпосередню користь звичайним людям, у таких сферах, як водопостачання, водовідведення, опалення, енергопостачання, транспорт, соціальний захист та охорона здоров'я населення, а також розвиток приватного сектора. Після приєднання України до Світового банку 1992 року сукупний розмір операцій банку в країні перевищив 12 мільярдів доларів США з 70 проектами і програмами.