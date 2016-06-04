Порошенко проводить у Києві зустріч групи країн - членів МВФ та Світового банку
10:16, 04 червня 2016Фінанси
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У Києві 4 червня проходить зустріч групи країн - членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку.
Петро Порошенко / УНІАН
"Наш пріоритет - боротьба з корупцією. З нашими партнерами з США і ЄС ми впроваджуємо кращий досвід і найкращу практику боротьби з корупцією. Ми створили кілька органів, включаючи Антикорупційне бюро", - заявив президент України Петро Порошенко в ході зустрічі.
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Він також відзначив, що в макроекономічному плані завдання влади - завершити рік зі зростанням ВВП на рівні 1,1% і перейти в 2017 році до однозначних показників інфляції на рівні близько 8%.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня Кабмін підписав угоду з урядом США про надання Україні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол.
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