Порошенко проводить у Києві зустріч групи країн - членів МВФ та Світового банку

"Наш пріоритет - боротьба з корупцією. З нашими партнерами з США і ЄС ми впроваджуємо кращий досвід і найкращу практику боротьби з корупцією. Ми створили кілька органів, включаючи Антикорупційне бюро", - заявив президент України Петро Порошенко в ході зустрічі.

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Він також відзначив, що в макроекономічному плані завдання влади - завершити рік зі зростанням ВВП на рівні 1,1% і перейти в 2017 році до однозначних показників інфляції на рівні близько 8%.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Кабмін підписав угоду з урядом США про надання Україні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол.