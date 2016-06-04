Допомога МВФ і Світового банку дозволили Україні відновити макроекономічну стабільність - Гонтарева

Про це заявила голова Нацбанку України Валерія Гонтарева під час зустрічі групи країн - членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку, що відбувається у Києві.

"Без підтримки МВФ, Світового банку і без підтримки партнерів було б неможливо відновити макроекономічну стабільність. НБУ один би з цим не впорався", - сказала вона.

Читайте такожПорошенко проводить у Києві зустріч групи країн - членів МВФ та Світового банку

Гонтарева наголосила, що Україна змогла не просто перевести програму реформ із МВФ, наприклад, зі статусу "stand-by" у статус "EFF".

"Ми одержали фінансову парасольку, яка дозволила нам перейти до багатьох реформ, включаючи гнучкий валютний курс, очистити банківську систему, стабілізувати платіжний баланс", - зазначила голова НБУ.

При цьому вона відзначила, що зміни, які відбулися за останні два роки, – безповоротні, й Україна навряд чи зможе втратити ті позитивні перетворення, які вже були зроблені.