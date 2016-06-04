Меркель про скасування санкцій проти РФ: коли Україна відновить контроль над кордоном на Донбасі

15:36, 04 червня 2016
Фінанси
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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції ЄС проти Росії можуть бути скасовані лише після відновлення контролю України над українсько-російським кордоном на Донбасі.

REUTERS

Про це у Twitter повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.

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«Федеральний канцлер Ангела Меркель розставила крапки над "і" щодо санкцій: їх припинення - після контролю Україною за кордоном», - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Євросоюз ввів санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.

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