Меркель про скасування санкцій проти РФ: коли Україна відновить контроль над кордоном на Донбасі

Про це у Twitter повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.

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«Федеральний канцлер Ангела Меркель розставила крапки над "і" щодо санкцій: їх припинення - після контролю Україною за кордоном», - зазначив дипломат.

Федеральний канцлер А.Меркель розставила крапки над "і" щодо санкцій: їх припинення - після контролю Україною за кордоном via @dw_ukrainian — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 4 червня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Євросоюз ввів санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.