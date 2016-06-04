Меркель про скасування санкцій проти РФ: коли Україна відновить контроль над кордоном на Донбасі
15:36, 04 червня 2016Фінанси
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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції ЄС проти Росії можуть бути скасовані лише після відновлення контролю України над українсько-російським кордоном на Донбасі.
REUTERS
Про це у Twitter повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.
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«Федеральний канцлер Ангела Меркель розставила крапки над "і" щодо санкцій: їх припинення - після контролю Україною за кордоном», - зазначив дипломат.
Федеральний канцлер А.Меркель розставила крапки над "і" щодо санкцій: їх припинення - після контролю Україною за кордоном via @dw_ukrainian— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 4 червня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Євросоюз ввів санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.
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