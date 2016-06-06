У МВФ повідомили, коли Україна може отримати черговий транш

Про це повідомив представник Міжнародного валютного фонду Жером Ваше в інтерв'ю на телеканалі "Інтер", передає 112 Україна.

"В кінці червня ми дамо оцінку, з огляду на дуже конкретні кроки. Те, що було досягнуто в попередні місяці – нову політику і нові показники. Ми врахуємо зобов'язання, які Україна взяла на себе. Це комплекс питань, який буде розглянуто", - сказав Ваше.

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За словами представника МВФ, для отримання траншу країна мусить виконати свої зобов'язання, так зване "домашнє завдання".

"Якщо цих дій немає - засідання Ради Директорів просто не відбудеться. І дійсно, є чимало "домашніх завдань", які треба виконати до цього засідання, щоб виконавча рада МВФ могла оцінити здатність і бажання влади здійснювати реформи", - сказав Ваше, відмовившись детально пояснити у чому саме полягає "домашнє завдання".

На уточнююче питання журналіста, чи має вирішальне значення корупція. Ваше сказав, що "питання корупції в Україні є макрокритичним". "Адже це явище перешкоджає перспективі сталого економічного зростання. І це проблема, яка не вирішувалася багато років", - підкреслив він.

На питання "ми на правильному шляху?", Ваше відповів, що сподівається "ми продовжимо рух по правильному шляху".