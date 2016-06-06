В окупованому Криму бюджетникам урізають зарплати

Один із працівників бюджетної організації Сімферополя розповів, що керівництво вже попередило підлеглих, що у травні вони отримають зарплату меншу, ніж у квітні, приблизно на 10%, передає Крим.Реалії.

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"Нам це пояснили, що в бюджеті немає грошей, тому будуть урізати виплати. Якщо раніше ми виходили на роботу в святкові дні і нам оплачували цей час додатково, то тепер нас намагаються не залучати через економію", – розповів він на умовах анонімності.

Як довго триватиме такий стан, ніхто не уточнює. "Скоро почнуться відпустки, для всіх важливо, щоб відпускні виплатили вчасно і в повному обсязі, а що буде потім, ми не знаємо", – зазначив співрозмовник видання.

Так звана влада Криму офіційно цю ситуацію не коментує.

Раніше заступник глави Мінекономрозвитку Олег Фомічов заявив, що російський бюджет зараз не має в своєму розпорядженні грошей для повторної індексації пенсій у 2016 році.