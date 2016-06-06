Україна та МВФ досягли згоди з ключових питань програми реформ

Україна і ключовий кредитор країни Міжнародний валютний фонд узгодили основні питання меморандуму щодо другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року, і в разі досягнення остаточних домовленостей Україна може отримати черговий кредитний транш за програмою вже в липні-серпні.

Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон, який відвідав Україну з візитом.

"Ми досягли згоди з важливих питань, і є кілька питань, які мають бути узгоджені, - сказав Ліптон. - Якщо влада і Фонд узгодять зміни, то вже в липні-серпні Україна отримає транш".

Ліптон відмовився уточнити, які саме деталі вимагають узгодження, однак зазначив, що найбільш гостре питання - проведення в Україні пенсійної реформи - буде обговорюватися надалі, і наразі момент на порядку денному не перебуває.

"Пенсійна реформа обговорюватиметься в майбутньому. Але очевидно, що пенсійна система працює погано, і вона призвела до того, що більшість пенсіонерів не отримують гідної пенсії в Україні", - зазначив заступник голови МВФ.

Разом з тим він підкреслив, що крім пенсійної реформи, Україні потрібні й інші кроки, які забезпечили б зростання економіки і рівень життя громадян. "Статистика свідчить, що структурні реформи йдуть, є поліпшення у банківській сфері, українці мають триматися і йти вперед", - підкреслив Ліптон.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне меморандум, що передбачає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.

Разом з тим, президент України Петро Порошенко зазначав, що документ має бути підписано найближчим часом, а засідання Ради директорів МВФ по Україні має відбутися, як і планувалося раніше, в липні.