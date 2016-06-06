Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Хрещатик"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 6 червня на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" розпочав ліквідацію фінансової установи.

Згідно з повідомленням на сайті фонду, ліквідація буде здійснюватися до 5 червня 2018 року, ліквідатором банку призначений Ігор Костенко.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк "Хрещатик" 5 квітня на підставі рішення Національного банку про визнання даної фінансової установи неплатоспроможним. Фонд попередньо оцінював обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Хрещатик" в 2,8 мільярда гривень.

Читайте такожБільшість облігацій в портфелі банку "Хрещатик" мають ознаки фіктивності

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року та входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.

При введення в банк тимчасової адміністрації Київміськдержадміністрація заявила, що за фактом банкрутства банку на правах його міноритарного акціонера звернулася в правоохоронні органи та Державну фіскальну службу.

Згодом у правоохоронні органи звернувся і Національний банк, який заявив, що має відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку.

З 27 травня Фонд гарантування призупинив виплати вкладникам банку "Хрещатик" для завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку.