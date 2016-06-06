Кабмін у пошуку голови митниці: ним може бути як українець, так й іноземець

Заступника голови Державної фіскальної служби, який курирує митний напрямок, може бути призначено найближчим часом.

Про це в ході круглого столу повідомив журналістам радник прем'єр-міністра України Юрій Федчишин.

"Що стосується голови митниці, він буде призначений найближчим часом, зараз відбувається активний пошук", - сказав він.

Радник уточнив, що посаду може зайняти як українець, так й іноземець, основною вимогою до претендентів є професіоналізм і репутація.

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"Цій людині потрібно довіряти. Це має бути людина, яка буде дотримуватися інтересів держави, і вимог бізнесу. Історична проблема митної служби - що в ній мало людей, які можуть заявити про себе, що у нас така репутація, що нас можна призначити", - зазначив Федчишин.

Як повідомляв УНІАН, пост заступника голови Державної фіскальної служби, що курирує митний напрямок, вакантна з вересня 2015 року.

У вересні 2015 року Кабінет міністрів задовольнив клопотання голови Державної фіскальної служби Романа Насирова про звільнення заступника глави ДФС, керівника Митної служби Костянтина Лікарчука.

3 вересня 2015 року голова Державної фіскальної служби Роман Насиров тимчасово перевів у своє підпорядкування всі митні департаменти, якими керував його заступник Костянтин Лікарчук. Лікарчука було призначено керівником Митної служби в травні 2015 року.