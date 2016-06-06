Гонтарева обіцяє власникам банку "Михайлівський" терміни

Голова Національного банку Валерія Гонтарева обіцяє власнику банку "Михайлівський" Ігорю Дорошенку та Віктору Поліщуку по 5 років позбавлення волі, повідомляє Українська правда.

"До 5 років позбавлення волі", - сказала Гонтарева, відповідаючи на питання про перспективи кримінального провадження у зв'язку з подіями в "Михайлівському".

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Крім того, за її словами, кримінальне провадження потрібно відкривати як на голову банку Ігоря Дорошенко так і на Віктора Поліщука, якому належить 92,5% банку.

"Я вважаю, що двом: і Дорошенку, і Поліщуку, бо все було сплановано. Двом - по 5", - уточнила вона.

Нагадаємо, станом на 23 травня 2016 року 100% акцій банку належить ТОВ "Екосіпан", 92,5% якого належить Віктору Поліщуку, 3,9% - Ігорю Дорошенко і 3% - Віктору Єрасову.

Нагадаємо, 23 травня правління Національного банку прийнялорішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

Раніше клієнти "Михайлівського" скаржилися, що не можуть ні зняти гроші, ні розплатиться банківський карткою.