Гривня на міжбанку зміцнилася до 24,99 за долар

У понеділок, 6 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,97/24,99 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,3320/28,3580 грн/євро, до російського рублю – на рівні 0,3800/0,3810 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 24,9817 грн/дол., на цю годину укладено 122 угоди на суму 98,79 млн дол.