"Укргазбанк" завершив 8-річне фінансове оздоровлення після націоналізації

Державний "Укргазбанк" успішно завершив процес фінансового оздоровлення тривалістю майже 8 років, повідомило Міністерство фінансів України у соцмережі Facebook.

Мінфін нагадав, що банк 31 травня достроково і в повному обсязі погасив залишок заборгованості за довгостроковими кредитами рефінансування та стабілізаційних кредитів, отриманих від Національного банку України в 2008-2009 роки.

У повідомленні наголошується, що "Укргазбанк" став першим прикладом успішної націоналізації фінансової установи в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, "Укргазбанк" 31 травня у повному обсязі погасив заборгованість за довгостроковими кредитами рефінансування та стабілізаційних кредитів, отриманих від Національного банку.

На 1 січня 2016 року заборгованість "Укргазбанку" перед НБУ становила 3,617 мільярда гривень.

"Укргазбанк" (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави 2009 року частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%.

У 2015 році банк отримав 256 мільйонів гривень прибутку.

В рамках затвердженої урядом стратегії для державних банків, Мінфін анонсував поетапний вихід з їх капіталу. В тому числі держава частково або повністю вийде з капіталу "Укргазбанку" до кінця 2017 року.