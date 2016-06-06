Фонд гарантування має намір продати роздрібні кредити банків "Надра" та "Форум"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розглядає можливість продажу прав вимог за беззаставними кредитами фізичних осіб банків "Форум" і "Надра".

Згідно з повідомленням на сайті фонду, за станом на початок квітня цього року на балансі банку "Надра" числилось 138 776 кредитів, загальна заборгованість по яких перевищила 580,55 мільйона гривень, банку "Форум" - більше 1 тисячі кредитів на суму 271,68 мільйона гривень.

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"Для адекватної оцінки лотів та з метою організації найефективнішого процесу продажів Фонд запрошує зацікавлені компанії проаналізувати портфелі активів і надати індикативну оцінку їх вартості. Крім того, вказати бажаний розмір лотів", - йдеться в повідомленні Фонду гарантування.

Індикативні оцінки і пропозиції компаній приймаються до 9 червня включно.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Надра" 4 червня 2015 року. З 6 лютого 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація. Банк "Надра" працює на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку була структура Group DF Дмитра Фірташа.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк "Форум" 14 березня 2014 року, а 13 червня почав процедуру ліквідації банку. Банк "Форум" (м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків. Банк належав підконтрольній "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр).