Австрійські банки подали рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей українцями

В Австрії зафіксовано рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України. Про це Deutsche Welle повідомили у Федеральному відомстві кримінальної поліції країни, посилаючись на щойно підбиті підсумки 2015 року. Протягом минулого року австрійські банки заявили правоохоронним органам про імовірне відмивання грошей 197 українцями.

Таким чином, кількість українців, на рахунках яких зафіксували підозрілі фінансові транзакції, зросла майже у чотири рази. 2013 року у відмиванні грошей фінансові установи запідозрили 41 українця. 2014 року, після ухвалення санкцій ЄС стосовно екс-президента Віктора Януковича і його оточення, кількість підозр зросла несуттєво - до 48. У правоохоронних органах Австрії не коментують, чим може пояснюватися бум підозрілих транзакцій на рахунках українців 2015 року і про які суми коштів йдеться.

Читайте такожВ БПП пропонують, щоб "офшорна" ТСК першими допитала Ляшка і ТимошенкоЗбільшення банківських операцій з ознаками відмивання грошей на рахунках українців різко виділяється на загальному тлі. Загалом кількість підозр, як випливає з оприлюдненого Федеральним відомством кримінальної поліції Австрії звіту, за 2015 рік зросла до 1793-х. Це на 120 випадків більше, ніж у 2014 році. Таким чином, якби не бум заяв щодо українців, кількість повідомлень про підозру у відмиванні грошей зменшилася би в Австрії вперше за багато років. Заяви щодо росіян, які є лідерами за підозрілими банківськими операціями серед громадян пострадянських країн, залишилися практично без змін. За рік банки подали 208 таких заяв.

Як повідомили DW у Міністерстві внутрішніх справ Австрії, 2015 року жоден українець не постав перед судом за обвинуваченням у відмиванні грошей. За 2013 і 2014 роки суди розглянули справи двох українців, одного було засуджено. На даний момент правоохоронні органи розслідують 14 кримінальних справ проти українців щодо відмивання грошей. До України 2015 року було скеровано 24 запити про надання правової допомоги. Водночас, за період з початку минулого року жодна справа не була передана до суду, уточнили у Міністерстві внутрішніх справ.