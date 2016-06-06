Не можна скорочувати митників на прикордонних переходах - Біленко

Це питання порушила голова громадської організації "Митний контроль" Інна Біленко під час круглого столу "Реорганізація податкової та митниці", організованого інститутом Горшеніна.

За її словами, зараз на прикордонних переходах катастрофічно не вистачає "робочих рук".

"Всі болісно сприймають скорочення в центральному апараті, але у нас є інформація про те, що в даний момент почалося скорочення інспекторів, які здійснюють безпосередньо роботу на прикордонних переходах. Яскравий приклад п/п Виступовичі Житомирської митниці - катастрофічно не вистачає людей, адже щодня проходить оформлення транзиту та імпорту, а робити роботу нема кому - машини стоять в чергах. Така ж картина на п/п Бачівськ Сумської митниці", - зазначила Біленко.

Колишній керівник державної митної служби Анатолій Макаренко закликав посадовців вплинути на ситуацію та не дозволити оголити кордони.

"У нас 7 кордонів (майже 7 тис км кордону, 7 країн суміжних). На російському кордоні на сьогодні наших митників на кордоні – 1044 особи, російських – 1932 (більше на 61%). З Польщею – на 23% більше, з Молдовою – на 15% більше, з Білоруссю – на 21%, з Угорщиною, Румунією та Словаччиною – на 17%. Це було рік назад, зараз ці цифри ще сумніші. Ми порушуємо принцип дзеркальності митного контролю на кордоні", - зазначив Макаренко.

Голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна також вважає недоцільним скорочення інспекторів на прикордонних переходах та пообіцяла ретельно вивчити це питання.