МВФ може зменшити суму траншу для України до $1 мільярда - ЗМІ

Міжнародний валютний фонд може майже в два рази зменшити суму траншу для України.

Про це "Економічній правді" повідомило джерело в уряді.

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"Обсяг траншу може бути зменшений до 1 млрд доларів", - сказало воно.

Донедавна Україна планувала отримати від кредитора транш в 1,7 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очікує, що Україна отримає третій транш у розмірі 1,7 млрд доларів в середині липня.

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МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 мільярда доларів, – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Ряд експертів очікують, що за підсумками засідання Ради директорів Фонду Україна отримає третій транш кредиту, проте він може стати єдиним для нашої країни траншем МВФ у поточному році.