НБУ запроваджує систему дистанційної ідентифікації клієнтів банків BankID

Національний банк України впроваджує систему дистанційної ідентифікації клієнтів банків BankID і запрошує банківське співтовариство, громадськість та органи виконавчої влади приєднатися до публічного обговорення цієї системи.

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Як повідомив регулятор на своєму сайті, до обговорення пропонується обнародуваний НБУ проект положення про Єдину національну систему дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України, що дозволяє проводити дистанційну ідентифікацію для одержання адміністративних послуг в електронному режимі.

Нацбанк відзначає, що, користуючись цією послугою, клієнти банків зможуть уникати черг і складних процедур при отриманні адміністративних послуг від держави, оскільки їх можна буде одержати в онлайн-режимі. З іншого боку, для банків система BankID надасть можливість запропонувати своїм клієнтам нові зручні та корисні банківські послуги в режимі онлайн. Крім того, BankID надає рівні можливості для гравців банківської системи, адже центральний банк не буде зберігати одержані дані про клієнтів банків або використовувати їх у комерційних цілях.

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За інформацією НБУ, BankID широко використовується в розвинених країнах світу для спрощення процесу одержання адміністративних послуг громадянами. Подібний сервіс існує у Швеції, Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії та інших країнах Європи.

Нацбанк нагадав, що реалізація цього проекту передбачена Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

Також повідомляється, що система Нацбанку BankID вже працює у тестовому режимі, а запуск пілотного проекту очікується восени 2016 року.