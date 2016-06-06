Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,98 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2498.5658 (6 червня – 2500.2072)

100 EUR – 2835.6223 (6 червня – 2788.7311)

10 RUR – 3.7978 (6 червня – 3.7399).

Читайте такожНацбанк: у травні гривня зміцнилася до долара на 4,1%

У понеділок, 6 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 24,96/24,99 гривні за долар, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,3250/28,3530 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3820/0,3830 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 24,9857 грн/дол., на цей час укладено 452 угоди на суму 366,29 млн дол.