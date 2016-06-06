Суд відмовив НБУ в порушенні справи проти ліквідатора "Імексбанку"

Окружний адміністративний суд Києва відмовив Національному банку України в порушенні справи проти ліквідатора «Імексбанку» - представника Фонду гарантування вкладів фізосіб за відмову визнати кредиторські вимоги із заборгованості банку перед регулятором на 1,038 млн грн.

Згідно з рішенням суду, оприлюдненим у Єдиному державному реєстрі судових рішень, заява НБУ не відповідала вимогам Кодексу адміністративного судочинства, оскільки регулятор не надав доказів направлення позову на адресу Фонду гарантування, у зв'язку з чим суд залишив заяву НБУ без руху і надав йому строк для усунення порушень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України, регулятор усуне недоліки позову найближчим часом і чекає продовження розгляду цієї справи судом.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року НБУ повідомляв, що суд стягнув з депутата Верховної Ради Леоніда Клімова (група «Відродження») суму заборгованості за кредитним договором про надання стабілізаційного кредиту «Імексбанку», який належить йому, на загальну суму 309,851 млн грн на користь Національного банку, а також судовий збір у розмірі 4,6 млн грн.

Клімов є діючим депутатом Верховної Ради України у виборчому окрузі №137 (Одеська обл.) і входить до парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності. В «Імексбанку», який належить Клімову, з 27 січня 2015 року працювала тимчасова адміністрація, а з 27 травня минулого року проходить процедура ліквідації.

За інформацією Нацбанку, суд задовольнив його заяву, наклавши арешт на житловий будинок і квартиру депутата в Одесі, автомобілі марки «Мерседес» і паркомісця. Крім того, заарештовано акції кількох компаній, у тому числі ФК «Чорноморець», за якими останній є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначене забезпечення сприятиме виконанню рішення суду в разі набрання ним законної сили.

НБУ нагадав, що договір про надання стабілізаційного кредиту було укладено 28 листопада 2014 року і Клімов виступив поручителем за цим кредитом, проте свої зобов'язання ні він, ні банк-позичальник не виконали.