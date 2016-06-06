Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію трьох банків – «Брокбізнесбанку», банків «Стандарт» і «Київ».

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація «Брокбізнесбанку» подовжується на 2 роки – до 10 червня 2018 року включно, банку «Стандарт» – також на 2 роки, до 18 червня 2018 року включно, банку «Київ» – на 1 рік, до 24 червня 2017 року включно.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня 2014 року. З 3 березня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація. «Брокбізнесбанк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку була група ВЕТЕК Сергія Курченка.

Ліквідація націоналізованого в 2009 році банку «Київ» у зв'язку з приєднанням його активів і зобов'язань до державного «Укргазбанку» почалася в червні 2015 року.

Також у червні минулого року Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку «Стандарт», який працював на ринку України з 2008 року і входив до групи невеликих фінустанов.