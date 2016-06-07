ФРС США на найближчому засіданні не буде підвищувати ключову ставку

Про це заявила глава ФРС США Джанет Йеллен, виступаючи на Раді з міжнародних відносин у Філадельфії, пише РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Йеллен вважає, що ставку варто підвищувати поступово, оскільки вона очікує поліпшення економічної ситуації. Однак, як пише видання, підвищення ставки в рамках засідання на наступному тижні більше не обговорюється.

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Йеллен пояснила, що питання про економічні перспективи піднімалися у зв'язку з останніми даними з ринку праці. Згідно з опублікованим у п'ятницю звітом Міністерства праці США, в травні роботодавці додали 38 тис. робочих місць.

Голова ФРС США також пояснила, що відомство буде реагувати на нові дані і оцінки ризику в економіці. Вона додала, що ряд «значних і неминучих» невизначеностей можуть вплинути на економічні перспективи і процентну ставку, включаючи повільні темпи зростання світової економіки, зниження інвестицій, повільне зростання продуктивності праці в країні й невизначеність щодо інфляції.

Йеллен припустила, що економічне зростання продовжиться, зауваживши, що є деякі позитивні зрушення, наприклад, збільшення доходів населення і розвиток житлового сектора.