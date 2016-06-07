США за рік заблокували майже $38 мільярдів активів за зв'язки з тероризмом

США, використовуючи інструмент фінансових санкцій, заблокували за 2015 рік активів терористичних організацій на 37,6 мільярдів доларів, що на 30% більше, ніж в 2014 році, йдеться в доповіді Мінфіну США, передає РИА Новости.

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Згідно з інфографікою Мінфіну США, найбільше активів організацій і громадян – на 14,1 мільярдів доларів, було заблоковано за зв'язки з організацією "Ісламська держава" (ІД).

На другому місці активи фізичних та юридичних осіб, що надавали підтримку Аль-Каїді – більше 13 мільярдів доларів. На третьому місці активи, пов'язані з організацією "Хезболла" – 8,2 мільярда доларів.

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Крім того, Мінфін заблокував активи країн, які, за його версією, надають підтримку тероризму. Зокрема, Куба втратила в 2015 році доступ до активів на загальну суму 243 мільйони доларів, Іран – на 1,98 мільярда доларів. Куба, однак, минулого року була виключена США з цього списку.

Мінфін США у своєму звіті зазначає, що "антитерористичні санкції зарекомендували себе як надійний інструмент, який відрізує шлях фінансування міжнародного тероризму".