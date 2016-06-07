Представник МВФ в Україні: розмір третього траншу визначить рада директорів Фонду

Розмір третього траншу основного кредитора України Міжнародного валютного фонду буде визначений на засіданні ради директорів організації, яке орієнтовно відбудеться на початку липня, з урахуванням графіка наступних траншів.

Читайте такожУкраїна та МВФ досягли згоди з ключових питань програми реформ

Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше на круглому столі в Києві.

“Що стосується розміру траншу - це буде вирішувати рада директорів МВФ. ...Розмір траншу буде визначений на засіданні ради враховуючи графік наступних траншів", - сказав він.

При цьому Ваше підкреслив, що МВФ за чинною програмою вже виділив Україні 6,7 млрд дол., що свідчить про значне стартове фінансування країни.

"Тепер рада директорів має оцінити хід реформ і політику, що проводиться керівництвом країни у рамках домовленостей", - зазначив представник МВФ.

Нагадаємо, вчора в ЗМІ з'явилася інформація, що МВФ може зменшити суму траншу для України до $1 мільярда.

Донедавна Україна планувала отримати від кредитора транш в 1,7 млрд доларів.

Читайте такожУ МВФ повідомили, коли Україна може отримати черговий транш

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очікує, що Україна отримає третій транш у розмірі 1,7 млрд доларів в середині липня.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 мільярда доларів, – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Ряд експертів очікують, що за підсумками засідання Ради директорів Фонду Україна отримає третій транш кредиту, проте він може стати єдиним для нашої країни траншем МВФ цього року.