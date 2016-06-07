"Укрнафта" сплатила в 2016 році понад 2,26 мільярда гривень податків

Найбільша нафтовидобувна компанія України «Укрнафта» сплатила в 2016 році до державного бюджету понад 2,26 млрд грн податків.

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Укрнафта» сплатила 386 млн грн податкових платежів в державний бюджет України. У попередні місяці поточного року компанією сплачено 1,88 млрд грн податків», - сказано в повідомленні прес-служби.

При цьому прес-служба зазначила, що керівництво компанії віддає пріоритет сплаті податкових платежів і погашенню заборгованості після виплати заробітної плати 26 тисячам співробітників компанії, а також фінансування інших критично необхідних операційних витрат.

Коментуючи сплату податків, голова правління «Укрнафти» Марк Роллінс зазначив, що для збільшення грошового потоку нове керівництво компанії змінило бізнес-модель. Зокрема, проведена реструктуризація та реформування системи закупівель і роздрібних продажів, а також розпочато програму зі скорочення витрат.

«Ці заходи допоможуть не тільки виплачувати всі наші поточні податкові зобов'язання в установлені терміни, але й дадуть значний внесок у скорочення накопиченої "історичної" заборгованості", - процитувала Роллінса прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, «Укрнафта» в 2015 році отримала чистий збиток у розмірі 5,44 млрд грн порівняно з прибутком у розмірі 1,265 млрд грн в 2014 році.

Відповідно до звітності компанії, на фінансові результати вплинуло суттєве зниження базової операційної прибутку, а також нарахування резервів за податковими зобов'язаннями на суму 2,6 млрд грн, штраф за несвоєчасну виплату дивідендів у розмірі 1,6 млрд грн, а також відрахування в резерви проблемної дебіторської заборгованості в розмірі 6,2 млрд грн.

Крім того, «Укрнафта» в 2015 році сплатила до держбюджету дивідендів за 2011-2014 роки у розмірі 2,4 млрд грн.

Станом на 1 січня 2016 року борг «Укрнафти» становив понад 10 млрд гривень. На думку менеджменту компанії, податкова заборгованість виникла в основному через відмову мажоритарного акціонера "Укрнафти" - компанії "Нафтогаз України" - погашати свій борг перед нею в розмірі 50 млрд грн.

У зв'язку з цим голова правління «Укрнафти» Марк Роллінс для порятунку компанії запропонував розробити і затвердити план досудової санації "Укрнафти".

Рішення про початок процедури досудової санації «Укрнафти» буде прийматися на зборах акціонерів, які заплановані на 7 липня.