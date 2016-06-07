В українських банках продовжує зростати рівень проблемних кредитів

Рівень проблемних кредитів на балансах банків за результатами діагностики перевищив 40% і продовжує зростати до рівня вище 50% у зв'язку з повільним відновленням кредитування в банківській системі.

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Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, виступаючи на конференції про банківське кредитування в Києві.

«Ми багато говоримо про цифру NPL (рівень проблемних кредитів) на балансах банків. За результатами діагностики, ця цифра перевищила 40%, а з урахуванням того, що банки не кредитують, і хороші кредитні портфелі погашаються, ця цифра повільно, але впевнено повзе до 50 плюс», - сказала Рожкова.

За її словами, є багато законодавчих прогалин, які заважають банкам працювати з проблемними боргами, і прийняття цих законів, у тому числі щодо фінансової реструктуризації, вкрай важливе, але не вирішить проблему.

Рожкова наголосила, що коли банки не кредитують, вони не можуть отримувати прибуток і «проїдають» капітал, і якщо 2016 рік не стане переломним для кредитування, то банківська система знову постане перед проблемою низької капіталізації.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 квітня відхилила законопроект про відновлення довіри між позичальниками і кредиторами, який мав сприяти відновленню кредитування в Україні і був структурним маяком у рамках меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Банківська система України, за оцінками фінансистів, на поточний момент володіє достатнім обсягом доступної для кредитування ліквідності, проте банки не ризикують спрямовувати кошти на довгострокове кредитування внаслідок низки причин, включаючи низький рівень інвестиційної привабливості України, ризики платоспроможності позичальників, значний обсяг проблемних кредитів і ризики судової системи.

Раніше Національний банк повідомляв, що очікує відновлення кредитування не раніше середини літа 2016 року за умови прийняття низки законів щодо захисту прав кредиторів, проведення судової реформи та реформи роботи правоохоронних органів з проблемними позичальниками.

26 квітня депутати зареєстрували у Верховній Раді новий законопроект про відновлення довіри між позичальниками і кредиторами замість відхиленого (№4529).