МВФ радить Україні вже зараз розробляти пенсійну реформу

Україна повинна вже зараз розробляти пенсійну реформу, яка забезпечить стійкість пенсійної системи, для усунення дефіциту Пенсійного фонду і реалізації середньострокового бюджетного планування.

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Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Жером Ваше на круглому столі в Києві.

“Необхідно бачити горизонт у перспективі більш як два роки, і це особливо важливо в контексті пенсійної реформи. Заходи, які могли б забезпечити стійкість пенсійної системи, потрібно було б зробити вже зараз для того, щоб ефект було помітно вже на етапі середньострокового бюджетного планування. Важливо планувати ці заходи, тому що дефіцит Пенсійного фонду досяг 145 млрд грн", - сказав він.

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За словами Ваше, важливими аспектами середньострокового планування є також фінансування оборонного сектора і освіти, які так само потребують реформ та системних рішень.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, проект меморандуму з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом, який найближчим часом має бути підписаний і відправлений на вивчення Раді директорів фонду, не містить вимог щодо обов'язкового підвищення пенсійного віку в Україні.

Раніше в Міністерстві соціальної політики України також відзначали, що МВФ не вимагає обов'язкового підвищення пенсійного віку, проте наполягає на впровадженні механізмів подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на даний момент становить близько 140-145 млрд грн і покривається дотацією з держбюджету.