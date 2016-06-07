Гривня продовжує зміцнюватися: на міжбанку 24,97 за долар

У вівторок, 7 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,94/24,97 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,3500/28,3790 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3830/0,3840 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 24,9600 грн/дол., на цю годину укладено 47 угод на суму 15,11 млн дол.