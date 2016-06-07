Українці в травні продали валюти майже в 10 разів більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в травні становив 319,2 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

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Згідно з наведеними даними, в травні банки продали готівкову валюту населенню на 36 млн дол., купили – на 355,1 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України в квітні становив 343,8 млн дол.

Чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням у 2015 році становив 1,55 млрд дол.