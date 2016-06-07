Насіров запевняє, що податкова міліція працює в рамках закону

Податкова міліція працює в рамках чинного законодавства, заявив під час зустрічі з журналістами голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

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"Я думаю, якщо теоретично податкова міліція діяла б поза законом, то ми в той самий день побачили б бізнес та їх юристів, які б подавали заяви юридичного характеру в прокуратуру. Такого немає. Тому я вам точно можу сказати, що всі дії податкової міліції, які є, вони в рамках закону", - сказав Насіров.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Міністерства фінансів Олександр Данилюк заявив, що податкова міліція працює поза законом, оскільки під час перевірок посилається на закон "Про міліцію", якого вже не існує.