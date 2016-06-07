НБУ очікує завершення повної діагностики банківської системи до середини 2017 року

Національний банк України за результатами діагностики 20 найбільших банків, на які припадає 86% банківської системи, підписав з 18 банками програму докапіталізації, і очікує завершення діагностики решти банків до середини 2017 року.

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Про це повідомила сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

«Ми закінчили діагностику 20 найбільших банків, щодо 18 банків ми підписали програму докапіталізації, яка розрахована на 3 роки. На сьогодні ці 18 банків становлять 86% банківської системи. Тому капіталізація цих банків - це і є для нас процес очищення, що відбувся», - сказала Рожкова.

Вона наголосила, що регулятор розробив безпрецедентну програму, розраховану на 3 роки, і тепер все залежить від акціонерів і від їх готовності підтримувати свої банки.

«Ми почали цього року діагностику наступних 40 банків. Решту банків ми повинні будемо продіагностувати до середини 2017 року. Це зовсім не означає, що ми з ними не працюємо у звичайному режимі», - додала Рожкова.

Вона наголосила, що проблеми у всієї банківської системи і причини погіршення якості активів – однакові, і НБУ продовжує працювати з акціонерами та менеджментом банків, від яких і залежить подальша доля фінустанов.

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«Банкрутство може бути завжди, і це не обов'язково через те, що порушено якісь нормативи. Може бути багато різних причин. Більш того, коли деякі ЗМІ розгойдують ситуацію щодо окремих банків, що відбувається досить часто, і з'являється інформація різної міри достовірності, то, напевно це питання потрібно ставити колегам», - зазначила Рожкова, відповідаючи на запитання журналістів.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів.

З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 11 банків із урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного «Родовід Банку».

Станом на 1 травня в Україні налічувалося 109 фінансових установ, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.