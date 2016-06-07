У Кабміні назвали вартість обслуговування системи Prozorro

Вартість обслуговування розробленої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України системи електронних закупівель ProZorro становить 30 мільйонів гривень на рік, повідомив у коментарі УНІАН заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов.

"30 мільйонів гривень - це вартість підтримки системи", - сказав він.

Нефедов зазначив, що фінансують систему постачальники, які беруть участь в аукціонах.

"Мені було б легше отримати 30 мільйонів гривень бюджетного фінансування, але проблема в тому, що це було б ще одним елементом тиску на ProZorro. Сьогодні фінансування є, а завтра прийшов поганий міністр фінансів і фінансування немає", – зазначив заступник голови Мінекономрозвитку.

При цьому платять за користування системою як переможець аукціону, так і переможені, що, таким чином, відфільтровує учасників, які реально зацікавлені у конкурсі, від інших і зменшує навантаження на ProZorro.

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Нефьодов додав, що державні органи і компанії, які оголошують аукціон, не платять за користування системою.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

На даний момент кількість тендерів в системі вже перевищила 108 тисяч. Загальна планова сума тендерів становить 34,94 мільярда гривень. Кількість замовників, які приєдналися до системи, перевищує 5,5 тисячі. Середня кількість пропозицій на одні торги – 2,79 учасника тендеру, загальна сума економії – 1,57 мільярда гривень. Очікується, що за підсумками 2016 використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень.

У травні система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector (державний сектор).