Goldman Sachs: боргове навантаження в Китаї значно перевищує офіційні показники

Боргове навантаження на економіку Китаю насправді значно перевищує офіційні показники, поряд з іншими офіційними оцінками, які викликають все меншу довіру на ринках.

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Про це у своєму звіті вказує група аналітиків американського інвестбанку Goldman Sachs.

Багато інвесторів намагаються зрозуміти, якою мірою зростання економіки Китаю викликане борговими зобов'язаннями, — це необхідно для створення актуальних та дієвих механізмів боргового фінансування в китайську економіку. В даний час багато інвесторів покладаються на створений китайською владою статистичний інструмент, відомий як загальне соціальне фінансування (Total social financing, TSF) — він, за твердженням влади, дозволяє оцінити обсяг тіньового банківського фінансування в загальній масі витрат економічних суб'єктів, повідомляє RNS.

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У Goldman ж вважають, що офіційна оцінка TSF не відображає реальний обсяг боргів, які створюються у тіньовому банківському секторі, і ступінь приросту боргового навантаження. Різницю в офіційних оцінках і оцінках за методикою аналітики інвестбанку описують як «незручну тенденцію, яка стає все більш і більш незручною».

Основною проблемою експерти вважають зростання непрозорих кредитів, які видаються як у тіньовому секторі, так і банками, через небанківські організації, а не безпосередньо підприємствам. Цей «кругообіг» грошей допомагає збільшувати прибуток банків, а також приріст інвестицій у фінансовому секторі та обсяги коштів на балансах банків — без переходу грошей в реальний сектор економіки і супутнє зростання грошового агрегату М2.

Таким чином, грошова маса Китаю не повністю враховує обсяг кредитів, що видаються в китайській економіці. Відштовхуючись від цього, в Goldman вирішили розрахувати обсяг виданих кредитів як грошовий потік від домогосподарств і компаній у різні види вкладень. На підставі цієї оцінки загальний обсяг виданих кредитів становив, за розрахунками Goldman Sachs, 24,6 трлн юанів.