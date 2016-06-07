"ПриватБанк" не потребує докапіталізації - голова правління

Найбільший банк України «ПриватБанк» не потребує докапіталізації, повідомив сьогодні журналістам голова правління банку Олександр Дубілет.

«У нашого банку є потреба в проведенні узгодженої з Національним банком політики, пов'язаної з дозабезпечення низки кредитів. Питання капіталізації у нас вирішене», - сказав Дубілет.

За словами банкіра, НБУ вніс зміни до постанови про порядок оцінки ризиків за кредитами, і ця постанова передбачає певні зміни, над втіленням яких і працює банк на даний час, щоб відповідати цим вимогам регулятора.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Нацбанк за результатами діагностики 20 найбільших банків, на які припадає 86% банківської системи, підписав з 18 банками програму докапіталізації, розраховану на 3 роки.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.