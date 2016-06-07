ДФС в липні перевірить роботу південних митниць
Роман Насиров зазначив, зокрема по Одеській митниці, що реформи, декларовані головою зазначеної митниці, за фактом не проводяться.
Державна фіскальна служба в липні проведе перевірку митниць південного регіону.
Про це в ході зустрічі з журналістами повідомив голова ДФС Роман Насиров.
"В липні місяці ми будемо проводити перевірку митниць всього південного регіону. Це Херсон, Миколаїв та Одеса", - сказав Насиров.
Він зазначив, зокрема по Одеській митниці, що реформи, декларовані головою зазначеної митниці, за фактом не проводяться.
"Прем'єру обіцяли виконати цілий ряд пунктів до 1 серпня. Уряд та я особисто даємо Одеської митниці проявити себе і зробити щось врешті-решт", - сказав Насиров.
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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Державної фіскальної служби Романа Насирова, у нього багато питань до керівництва Одеської митниці, в тому числі, щодо виконання планових показників митних надходжень.
Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на початку березня заявив, що Одеська митниця у ході експерименту із спрямуванням частини зароблених митницями коштів на будівництво місцевих доріг не показала результатів, але в нинішньому році ситуація покращилася.
Разом з тим голова Одеської митниці Юлія Марушевська звернулася до прем'єр-міністра України Володимиру Гройсману з закликом звільнити голову Державної фіскальної служби Романа Насирова.
Марушевська зазначила, що після того, як зміни на Одеській митниці дали перші результати в боротьбі з корупцією, на митниці почалися перевірки з боку ДФС. Крім того, за її словами, до митниці звертається бізнес зі скаргами на загрози, хабарі і тиск від фінансової поліції.