Валютні резерви Китаю скоротилися до п'ятирічного мінімуму

Валютні резерви КНР в травні 2016 року зменшилися до 3,19 трильйона доларів - мінімального рівня з грудня 2011 року, повідомляє Росбалт з посиланням на звіт Народного банку Китаю (НБК, Цб країни).

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"Порівняно з квітнем резерви китайського Центробанку скоротилися на 27,98 мільярда доларів, що стало найзначнішим місячним падінням з лютого. Це обумовлено, зокрема, ослабленням курсу юаня щодо долара США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в квітні резерви збільшилися на 7,1 мільярда доларів, у березні показник зріс на 10,3 мільярда доларів.

За підсумками 2015 року валютні резерви Китаю скоротилися на 513 мільярдів доларів у зв'язку з діями НБК по стабілізації курсу гривні.