У Гонтаревої сумніваються в готовності банків відновити кредитування реальної економіки

Національний банк України сумнівається в готовності банківської системи України відновити кредитування реальної економіки країни навіть у разі прийняття потрібних законів про захист прав кредиторів і реформування судової системи.

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Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, виступаючи на конференції про банківське кредитування в Києві.

«Якби завтра були прийняті всі необхідні закони? Якби завтра вже відбулася судова реформа? Ви післязавтра готові кредитувати? Я думаю, що ні», - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що Національний банк як регулятор доклав багато зусиль для макроекономічної стабілізації і прийняв масу рішень для послаблення банківського регулювання, щоб дати банкам провести реструктуризацію і почати кредитувати.

При цьому, як наголосила Рожкова, банкірам потрібно визначити точки зростання або напрямки, в які доцільно направляти кредити, і переорієнтуватися з великого на малий і середній бізнес, оскільки рівень концентрації кредитів у банківській системі дуже високий.

«Штовхати економіку, розвивати економіку, забезпечувати зростання ми повинні разом з вами. І ми повинні пам'ятати, що без цього зростання, для якого необхідне кредитування, вся виконана робота, на жаль, буде неефективна. В тому числі, ваша робота з клієнтами та акціонерами, якщо вона не досягне бажаного результату», - резюмувала Рожкова, звертаючись до банкірів.

У свою чергу, голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек зазначив, що економіка України відновлюється, а банківська система має навіть зайвий обсяг ліквідності, проте для відновлення кредитування цього недостатньо, і банкіри воліють вкладати кошти в облігації внутрішньої держпозики і депозитні сертифікати НБУ, а не видавати нові кредити бізнесу.

«Нам потрібно розвивати безготівкові розрахунки, стимулювати зниження сірої економіки. Ми повинні кредитувати, для цього ми й створені. Але позичальники не повинні, а можуть отримати кредит, якщо відповідають певним умовам. Ми готові кредитувати нові проекти, а не старі борги і зобов'язання», - пояснив Шпек.

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Він наголосив, що стійке економічне зростання, крім кредитів, потребує інвестицій, для чого необхідно підвищувати інвестиційну привабливість країни. Шпек нагадав, що банківська спільнота вже більш як півроку очікує ухвалення у парламенті низки законів, у тому числі законопроектів про захист прав кредиторів і про реструктуризацію боргів бізнесу перед банками.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку України, рівень проблемних кредитів на балансах банків за підсумками діагностики перевищив 40% і продовжує зростати до рівня вище 50% у зв'язку з повільним відновленням кредитування в банківській системі.

Банківська система України, за оцінками фінансистів, на поточний момент володіє достатнім обсягом доступної для кредитування ліквідності, проте банки не ризикують спрямовувати кошти на довгострокове кредитування внаслідок низки причин, включаючи низький рівень інвестиційної привабливості України, ризики платоспроможності позичальників, значний обсяг проблемних кредитів і ризики судової системи.

Раніше Національний банк повідомляв, що очікує відновлення кредитування не раніше середини літа 2016 року за умови прийняття низки законів щодо захисту прав кредиторів, проведення судової реформи та реформи роботи правоохоронних органів з проблемними позичальниками.