Подарунки, призи і авторська винагорода: Савченко показала декларацію про доходи
Депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Надія Савченко заробила 406 825 гривень у 2015 році.
Про це свідчить її декларація про доходи та витратах, оприлюднена на офіційному сайті Ради.
З цієї суми 201 818 грн "авторська винагорода і доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності", 205 007 грн - як "подарунки, призи і виграші".
Мати і сестра Савченко задекларували 34 736 гривень, з яких 15 128 гривень склала заробітна плата.
Згідно декларації, народний депутат не володіє ніяким нерухомим майном.
У власності членів сім'ї є земельна ділянка 1 500 кв. м, житловий будинок на 53 квадрата і квартира 71,1 м2.
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Савченко також не має машини, в той же час у власності членів сім'ї вказано 2 машини – Skoda Fabia 2007 року випуску і Lifan 320 2011 року.
У власності нардепа зазначені цінні папери номінальною вартістю 75 гривень, у власності родини - цінні папери на 1 628 гривень.На утримання майна в 2015 році сім'я Савченко витратила 10 тисяч гривень.