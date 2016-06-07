Очільник СОТ попередив про ризики виходу Великобританії з Євросоюзу

Про це заявив глава СОТ Роберту Азеведу, передає Бі-бі-сі. Вихід Великобританії з ЄС обернеться для британських експортерів в $8,2 млрд додаткових митних витрат щорічно, попередив він під час свого візиту в Лондон.

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У разі такого розвитку подій Британії доведеться домовлятися окремо з кожною країною, що входить в Євросоюз, а також з кожною з 58 країн, у яких укладено договори про вільну торгівлю з Євросоюзом.

Близько 60% британського експорту поставляється за кордон на преференційних умовах, при цьому 47% - це експорт в країни ЄС, а 13% - товари, що поставляються в країни за межами ЄС.

У декларації, яка була прийнята на саміті G7 в кінці травня, говорилося, що вихід Британії з ЄС є серйозною загрозою зростанню світової економіки.

Міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн в свою чергу заявляв, що в разі виходу з ЄС країна збідніє, причому, за його словами, збідніє назавжди. В доповіді міністерства фінансів говорилося, що економіка Великобританії до 2030 року скоротиться на 6%, якщо країна покине Євросоюз. За підрахунками міністерства, дохід кожної сім'ї в середньому зменшиться на 4,3 тис. фунтів (більше $6 тис.) на рік.

Однак прихильники виходу з ЄС, в тому числі і колишній мер Лондона Борис Джонсон, вважають, що ніякого погіршення життя британців не передбачається. На їхню думку, країна може укласти з ЄС таку ж угоду, як і Канада.