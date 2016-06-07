Україні рано чи пізно доведеться підвищити пенсійний вік – Міклош

Україні рано чи пізно доведеться погодитися з рекомендаціями ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду і підвищити вік виходу на пенсію, щоб уникнути краху пенсійної системи через надмірний дефіцит Пенсійного фонду.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав співголова Стратегічної групи радників по просуванню реформ в Україні Іван Міклош.

"З технічної точки зору в плані підвищення пенсійного віку МВФ прав. Якщо Україна не підніме вік виходу на пенсію, то система впаде", - сказав він.

Разом з тим, Міклош зазначив, що не обов'язково робити це прямо зараз, але в середньостроковій і довгостроковій перспективі на цей крок піти доведеться. Зараз же уряд України не готовий йти на подібні кроки і пропонує інші варіанти реформування солідарної пенсійної системи.

"Наскільки я знаю, уряд пропонує провести інші реформи пенсійної системи замість підвищення пенсійного віку. Наприклад, скасувати достроковий вихід на пенсію для окремих професій", - сказав Міклош.

За його словами, це нормальний процес переговорів, коли замість одних кроків з реформування пропонуються інші. "Цілком нормально, коли політики кажуть, що не зроблять це зараз, оскільки в даний момент проводяться інші складні зміни", - зазначив Міклош.

Читайте такожМіклош: Україна через рік-два зможе домогтися економічного зростання у 6-7%, але за умови реформ

Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики Андрій Рева на початку червня повідомив, що уряд не планує підвищувати пенсійний вік. Разом х тим, на думку міністра, рано чи пізно пенсійний вік в Україні доведеться підвищити. Як зазначають в Мінсоцполітики, зараз розглядається можливість підвищення пенсійного віку для тих українців, які мають невеликий стаж роботи.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, проект меморандуму з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом не містить вимог щодо обов'язкового підвищення пенсійного віку в Україні.

Раніше в Мінсоцполітики також відзначали, що МВФ не вимагає обов'язкового підвищення пенсійного віку, проте наполягає на впровадженні механізмів подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на даний момент складає більше 80 мільярдів гривень і покривається за рахунок державного бюджету. Всього ж з держбюджету в Пенсійний фонд поточного року скеровано близько 145 мільярдів гривень, щоб покрити дефіцит, а також забезпечити виплати пільгових пенсій і надбавок.