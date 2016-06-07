Золотовалютні резерви України у травні зросли до $13,5 мільярда

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, на 1 червня 2016 року склали 13,536 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 2,2%, або на 295 мільйонів доларів, більше показника на 1 травня.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, після скорочення в березні обсяг резервів зростає другий місяць поспіль і поточний обсяг резервів перевищив рівень початку 2016 року.

Згідно з наведеними даними, зростання резервів у травні відбулося насамперед завдяки купівлі Нацбанком валюти на міжбанківському валютному ринку, в результаті чого чиста купівля валюти склала 332,7 мільйона доларів, при цьому аукціони з продажу валюти регулятор в травні не проводив.

Також зростання резервів сприяли надходження на користь уряду в сумі 271,1 мільйона доларів США.

Одночасно в травні уряд провів платежі з погашення та обслуговування валютного боргу на 176,8 мільйона доларів США, в тому числі 124,8 мільйони доларів - по державним цінним паперам.

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Також у травні уряд і Нацбанк виплатили на користь Міжнародного валютного фонду 52,3 мільйона доларів США.

Нацбанк зазначив, що за результатами місяця обсяг міжнародних резервів України покриває 3,4 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і НБУ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України станом на 1 травня 2016 року, за попередніми даними, склали 13,241 мільярда доларів, що на 519,5 мільйона доларів, або на 4,1%, більше показника на 1 квітня на рівні 12,722 мільярда доларів.

За прогнозами НБУ, обсяг міжнародних резервів України до кінця року складе 18,7 мільярда доларів, при цьому ключовою умовою їх зростання є відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів.