Вкладникам банку "Хрещатик" відновлять виплати з 9 червня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 9 червня відновить виплати вкладникам ліквідованого банку "Хрещатик", повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, для отримання коштів вкладники банку «Хрещатик» з 9 червня по 21 липня 2016 року включно можуть звертатися в установи банків-агентів фонду: "Ощадбанк", ПУМБ, банк "Південний" та "УкрСиббанк".

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 6 червня на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" почав ліквідацію фінансової установи.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк "Хрещатик" 5 квітня на підставі рішення Національного банку про визнання даної фінансової установи неплатоспроможним. Фонд попередньо оцінював обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку "Хрещатик" в 2,8 мільярда гривень.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року та входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.