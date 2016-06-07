Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,96 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2496,1680 (7 червня – 2498,5658)

100 EUR – 2832,6514 (7 червня – 2835,6223)

10 RUR – 3,8280 (7 червня – 3,7978)

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Як повідомляв УНІАН, 7 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,94/24,97 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,3260/28,3580 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3830/0,3840 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,9617 гривні/долар, до цього годині укладено 458 угод на суму 380,48 мільйона доларів.