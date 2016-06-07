Міжнародні резерви Росії за травень "схудли" більш ніж на $4 мільярди
Основна причина скорочення золотовалютних резервів РФ - поглиблення економічної кризи.
Міжнародні резерви Росії зменшилися протягом минулого місяця на 0,9%, або на 3,8 мільярда доларів, - з 391,521 мільярда доларів на 1 травня до 387,716 мільярда доларів на 1 червня 2016 року.
Про це повідомляє Росбалт з посиланням на дані Центробанку РФ.
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"Протягом 2015 року міжнародні резерви україни "схудли" на 4,4% - з 385,460 мільярда доларів на 1 січня 2015 року до 368,399 мільярда доларів на 1 січня 2016 року", - йдеться в повідомленні.
Міжнародні резерви РФ складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.
Історичний мінімум резервів російського ЦБ було зафіксовано 2 квітня 1999 року (10,7 мільярда доларів), абсолютний максимум було досягнуто 8 серпня 2008 року (598,1 мільярда доларів).