Світовий банк оновив прогнози для світової економіки

В обох випадках прогнози експертів виявилися нижче квітневих, передає РБК.

Згідно з оновленим прогнозом, китайська економіка виросте в 2016 році на 6,7%, що на 0,2% нижче торішнього показника. Що ж стосується Бразилії, то на неї також очікує продовження рецесії.

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При цьому, оцінюючи ситуацію в Європі і Центральній Азії в цілому, експерти Світового банку відзначили, що країни регіону пристосувалися до низьких цін на нафту, метали і сільськогосподарську продукцію. Очікується зростання їх економіки (за винятком Росії) на 2,9%. При цьому, на прогноз негативно впливають посилення агресії на сході України, на Кавказі, а також теракти в Туреччині.

Що стосується ВВП Росії, то, на думку експертів СБ, у 2016 році він знизиться на 1,2%, у 2017 році виросте на 1,4%, а в 2018 – на 1,8%. У всіх трьох показниках СБ змінив свій прогноз у бік підвищення, вказавши при цьому на вплив геополітичних ризиків, пов'язаних з ситуацією в Україні.

За темпами зростання світової економіки прогноз на поточний рік знижено до 2,4 відсотка проти 2,9 відсотка, що називалися в січні. При цьому представник СБ зазначив, що світова економіка не перебуває в стані рецесії.