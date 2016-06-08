Україна долає рецесію: Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 1%

Один з ключових кредиторів України - Світовий банк прогнозує зростання економіки нашої країни в поточному році на рівні 1% з подальшим зростанням до 2-3% у 2017 і 2018 роках.

Про це йдеться в економічному звіті банку "Глобальний прогноз зростання 2016", опублікованому на сайті організації.

За розрахунками банку, загальне економічне зростання регіону Східної Європи в поточному році складе близько 1,2% на тлі відновлення української економіки. При цьому подолання геополітичного напруження у відносинах між Росією і Україною, а також Росією і Туреччиною зумовлять подальше зростання економік регіону в середньому на 2,6% в 2017-2018 роках.

"Ключові ризики для регіону в цілому - геополітична напруженість, тиск низьких цін на нафту, складності доступу на ринок позикового капіталу, політична поляризація, - йдеться у звіті Світового банку. - При цьому основний ризик для експортерів - зберігаються низькі ціни на основні експортні товари".

На думку аналітиків Світового банку, їх прогнози щодо України підтверджують показники першого кварталу поточного року. "Дані економічного розвитку показують, що Україна долає рецесію. Стримування інфляції і зміцнення валютного курсу дозволили Національному банку вже в травні знизити облікову ставку до 18%. При цьому західна частина України, яку не зачепила бойовими діями, демонструє ознаки відновлення, - переконані у Світовому банку. - Разом з тим, очевидно, що показники імпорту і експорту все ще слабкі і не досягли навіть половини рівня 2012 року. Дуже обмежені можливості кредитування, як всередині країни, так і залучення коштів за кордоном".

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У цьому зв'язку, як підкреслюється в звіті банку, вельми показовим буде просування влади в сфері реформ, подолання корупції, виконання програми з МВФ, грамотної боргової політики, а також посилення ділових контактів з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%. Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%. Разом з тим зростання ВВП 2017 року буде значнішим. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання економіки України 2017 року на рівні не менше 4%.

У свою чергу голова Стратегічної групи радників з питань реформ при Кабінеті міністрів Іван Міклош упевнений, що Україна в разі впровадження реформ зможе вже через рік-два домогтися постійного і стійкого економічного зростання на рівні близько 6-7% на рік.