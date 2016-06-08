Китай дозволив Visa і MasterCard вийти на свій ринок, який оцінено в $8,4 трильйона

Китай дозволив міжнародним платіжним системам доступ на ринок країни, який на сьогодні оцінюється в 55 трлн юанів ($8,4 трлн), передає Reuters з посиланням на Комісію з регулювання банківської діяльності та Центробанк Китаю.

Це означає, що Visa і MasterCard - дві найпотужніші платіжні системи світу - отримають доступ до ринку Китаю, який, за прогнозами, стане найбільшим до 2020 року. Компанії лобіювали це рішення КНР більше десяти років.

Читайте такожGoldman Sachs: боргове навантаження в Китаї значно перевищує офіційні показникиЗа даними Народного банку Китаю, операції по банківських картах досягли в 2015 році 55 трлн юанів, що становить 48% від загального обсягу споживання. Зараз на ринку КНР домінує керована державою China UnionPay Co Ltd.

Іноземна компанія повинна відкрити в Китаї дочірню компанію з капіталом не менше 1 млрд юанів (близько $152,2 млн), карти іноземних банків також повинні відповідати національним стандартам безпеки і кібер-безпеці Китаю.