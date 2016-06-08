Насиров розповів, як можна вивести зарплати з тіні

Середні збори єдиного соціального внеску після зниження ставки податку в 2 рази знизилися на 27%.

Про це в ході інтерв'ю на 24 каналі заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насиров.

"Якщо взяти середні збори ЄСВ у жовтні-листопаді минулого року, то вони були на рівні 15 мільярдів гривень, зараз вони на рівні 10,5-11 мільярдів гривень. Тобто, пропорційно зі зменшенням ставки збирається більше, але це абсолютно менша сума", - сказав Насиров.

Голова ДФС зазначив, що через це Пенсійний фонд отримує приблизно на 4 мільярди гривень менше щомісяця.

"Ми продовжуємо працювати над детінізацією заробітних плат, але в цей час нам разом з урядом і Міністерством фінансів треба вирішувати, якими джерелами покривати дефіцит Пенсійного фонду", - зазначив Насиров.

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Голова ДФС зазначив, що в Україні офіційно отримують зарплату лише близько 10,5 мільйонів чоловік, з них 4 мільйони отримують мінімальну, а в сусідній Польщі з меншим населенням офіційну зарплату повчає близько 20 мільйонів чоловік.

"І моя думка, що нам, як державі, якщо не з першого разу, то за кілька кроків потрібно прийти до того, щоб мінімальна одержувана зарплата в країні складала щонайменше 5 тисяч гривень. Якщо у нас буде встановлена така мінімальна - це буде не сьогодні, не завтра, це буде реалістично робити в наступному році, коли у нас буде встановлена така заробітна плата, у нас буде кумулятивний ефект детінізації", - сказав Насиров.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла становити 41%. З початку року ставку податку на доходи фізичних осіб було збільшено на 3 п. п., до 18%.